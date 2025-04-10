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İstanbul'da bir araya geldiler! Kritik ABD-Rusya görüşmesi sona erdi

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Rusya ve ABD heyetleri arasında yaklaşık 5 buçuk saat süren kritik görüşme sona erdi.

İstanbul'da bir araya geldiler! Kritik ABD-Rusya görüşmesi sona erdi

ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. Kritik görüşme Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan görüşmeye önce Rusya heyeti gelirken, ardından ABD heyeti de başkonsolosluğa giriş yaptı.

5,5 SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı olan görüşmede, Rus heyete Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti. Yaklaşık 5 buçuk saat süren heyetler arasındaki görüşme sona erdi. Biten görüşme sonrasında iki heyet başkonsolosluktan ayrıldı.

Öte yandan, İstanbul'daki ilk görüşme 27 Şubat'ta iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Amerika Birleşik Devletleri
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