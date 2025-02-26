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İstanbul'da bir ilkokulda skandal! Müstehcen animasyon filmleri açıp öğrencilerine izletmiş...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.02.2025 09:44
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İstanbul Pendik'te bir ilkokulda öğrencilere öpüşme sahneleri, yarı çıplak figürler bulunan animasyon film izletildiği iddia edildi. İngilizce öğretmeni A.K. suçlamaları kabul etmedi. A.K. hakkında, 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öğretmen A.K. suçlamaları kabul etmedi.

İstanbul'da bir ilkokulda skandal! Müstehcen animasyon filmleri açıp öğrencilerine izletmiş...

Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Pendik’te, iddiaya göre, bir okulda İngilizce öğretmeni olan A.K. (38), ilkokul 2’nci sınıf öğrencilerine, ders sırasında, içinde öpüşme sahneleri, yarı çıplak figürler bulunan animasyon film izletti. Çocuklar yaşadıklarını ailelerine anlatmaları üzerine olay ortaya çıktı. Ailelerin şikâyeti üzerine idari soruşturma da geçiren öğretmenin yeri değiştirilerek başka bir okula gönderildi.

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SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, mağdur olan 20 çocuğun ifadesine de yer verildi. Mağdur çocuklar ifadelerinde, Pendik’teki bir okulda, 1 Aralık 2023’te, 2’nci sınıfta iken İngilizce derslerine giren öğretmenleri A.K.’nin, ders sırasında kendilerine animasyon film izlettiğini anlattı. Bu filmlerde öpüşme sahneleri, yarı çıplak figürler ve insanlar bulunduğunu, figürlerin özel bölgelerine bir şeyler soktuklarını, öpüştüklerini, bu tarz görüntülerin kendilerine izletildiğini söyledi.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen A.K., sınıf öğretmeni olan kadın öğretmenin, kendisine kız arkadaşı olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de kız arkadaşının olduğunu söylemesi üzerine kadın öğretmenin kendisine husumet beslediğini, öğrencileri kendisi aleyhine beyanda bulunmaya yönlendirdiğini öne sürdü.

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21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, derslerde cinsel içerikli görüntüler izlettiği, eyleminin "müstehcenlik" ile "çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu ifade edildi. "Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik" ve "12 yaşından küçük mağdurların istismarı" suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İngilizce okul öğrenci müstehcen
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