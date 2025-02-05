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Çocuklar korkudan teneffüse bile çıkamıyor! İstanbul'daki o ilkokulda tehlike çanları

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2025 19:15
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İstanbul Esenyurt'ta tehlike çanları çalıyor. Okul bahçesindeki istinat duvarı gün geçtikçe biraz daha kayıyor, veliler öğrenciler için endişeli ve çözüm bekliyorlar. Çocuklar korkudan teneffüse çıkamıyor. Peki yetkililer nasıl bir önlem aldı? Önlem yeterli mi? Duvarın kayması sadece bir okulu da etkilemiyor. İşte detaylar...

Çocuklar korkudan teneffüse bile çıkamıyor! İstanbul'daki o ilkokulda tehlike çanları

Her gün yüzlerce çocuğun oynadığı bahçenin duvarı yıkılmak üzere! Alınan tek önlem ise birkaç bariyer. Veliler çaresiz ve çocuklarına teneffüse çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Ekol TV'den Emre Batuhan Topal'ın haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta Şehitler İlkokul'u bahçesindeki istinat duvarının yıkılması an meselesi. Okul bahçesindeki istinat duvarı gün geçtikçe biraz daha kayıyor, çocuklar teneffüse korku ile çıkıyor. O duvar yıkılırsa binanın girişi de tehlikeye giriyor.

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YETKİLİLERİN ALDIĞI ÖNLEM BİRKAÇ DEMİR BARİYER!

Yetkililerin aldığı önlem ise birkaç demir bariyer. Duvara koyulan işaret tehlikenin büyüklüğünü ön plana çıkartıyor. Duvarın ne kadar kayacağını tespit etmek için kırmızı boya ile işaretleme yapıldı bugün o işaret kaydı.

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Yani istinat duvarı 6 ayda her geçen gün santim santim kayıyor.

Yıkılsa çocukları demir bariyerin kurtarmayacağını söyleyen veliler çaresiz...

ALİ DURAN MESLEK LİSESİ'NİN BARİYERLERİ YIKILDI!

Duvarın yıkılması halinde sadece Şehitler İlkokulu değil üzerindeki lise de tehlikede! Bitişiğindeki Ali Duran Meslek Lisesi öğrencileri de yaşıyor. Orada da okul bahçesine demir bariyerler konuldu ve bariyerler yıkıldı.

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Veliler kayan duvar için biran önce çözüm bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
okul istinat duvarı duvar
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