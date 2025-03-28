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İstanbul'da göç başladı: Bayram öncesi trafik durma noktasına geldi! THY'den 395 ek sefer

28.03.2025 17:37
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gidenler, yolları doldurdu. Birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu İzmit geçişinde ve Bolu Dağı geçişinde ise tatil trafiği akıcı şekilde ilerliyor. Bu arada THY yarından itibaren 395 ek sefer konduğunu duyurdu.

İstanbul'da göç başladı: Bayram öncesi trafik durma noktasına geldi! THY'den 395 ek sefer

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil kararının ardından bugün mesaisini bitiren vatandaşlar 17.00 itibariyle yollara çıkmaya başladı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

İlerleyen dakikalarda ise yoğunluk yüzde 85'i buldu.

TEM Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE AKICI TRAFİK

TEM yolu İzmit geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle akıcı yoğunluk oluşurken ekipler trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için devriyesini sürdürüyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

Tatil için yola koyulanlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki rampalarda TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım belirli bölgelerde kısmen yavaşladı. Otoyolun Ankara yönündeki akıcı yoğunluk ulaşımda aksamalara neden olmadı.

Yol güzergahları üzerinde jandarma ekipleri denetimlerini artırırken, trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.

THY’DEN 395 EK SEFER

Bu arada yarın başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yolcuların taleplerini karşılamak için 395 ek sefer düzenleyeceklerini açıkladı.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları olarak 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353’ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar dileriz” dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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trafik
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