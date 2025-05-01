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İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

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Ufuk Dağ

İstanbul'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Şile'de gözlemecilik yapan bir dükkanda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin diğer dükkanlara sıçramasıyla beraber yanındaki 5 restoran daha küle döndü. Büyük maddi hasarın olduğu olayda can kaybı olmaması ise sevindirdi.

Şile'de gözlemeci olarak faaliyet gösteren restoranda çıkan yangın bitişiğinde bulunan 5 gözlemeciye daha sıçradı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın neticesinde işletmelerde büyük çapta maddi hasar oluşurken yangında can kaybı olmadığı öğrenildi.

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SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay, saat 02.00 sıralarında Şile yolu Üvezli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle gözlemeci olarak faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 5 gözlemeciye daha sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

hbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun çalışmalar sonucunda kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken dumandan etkilenen 2 vatandaş ve bir itfaiye eri hafif hastaneye kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının meydana geldiği restoranlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"EN ALTTAKİ DÜKKANDA BAŞLAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Fuat Aytemiz, "Allah'a şükür tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun itfaiyemiz, jandarmamız hepsi buradalar. Gereği yapılıyor şu anda. Şu anda nedeni belli değil, bakıyorlar. Burası gözlemeci. Biz burada gözleme işi yapıyoruz. Yangın en altta dükkandan başlamış. Burada Erkan diye bir arkadaşımız var, gece burada kalıyorlar. O fark etmiş Allah'tan. Ben evdeydim, komşular aradı, geldik. Çok şükür bir şey yok şu anda, müdahale ediyorlar." dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şile gözleme
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