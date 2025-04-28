İstanbul'da çakarlı araç kullandı, kuralları hiçe saydı! 'Ben valinin yeğeniyim' dedi

Trafikte usulsüz çakarlı araç kullanımı hızla artarken sürücüler haksız yere yol isteyerek diğer sürücüleri ve yayaları tehlikeye atıyor.

Bugün kaydedilen görüntülerde ise dikkat çeken bir detay daha çıktı. İstanbul’da bir genç lüks bir aracına çakar taktığı ve otomobillerin önüne kırdığı anlar anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çakarlı araç kullanırken kendisine tepki gösteren vatandaşa ise 'Valinin yeğeniyim' diye yanıt verdi.

İŞTE O ANLAR...

İstanbul’da çakarlı araç kullanıp, trafik kurallarını hiçe sayan bir şahıs, kendisine tepki gösteren bir vatandaşa böyle yanıt verdi: "Valinin yeğeniyim.”pic.twitter.com/dhiY1HUwdo — Mynet (@mynet) April 28, 2025

Vali Davut Gül'den konuyla ilgili açıklama geldi. Gül, arabadaki kişinin yeğeni olmadığını söyledi.

İşte o paylaşım;