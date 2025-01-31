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  4. İstanbul'da 'camları kapatın uyarısı! Karbonmonoksit patlaması yaşandı... 'Nefes kesici hava kirliliği korkuttu'

İstanbul'da 'camları kapatın uyarısı! Karbonmonoksit patlaması yaşandı... 'Nefes kesici hava kirliliği korkuttu'

31.01.2025 10:48
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.01.2025 10:48
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Karbonmonoksit yoğunluğu arttı, Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkiledi... Hal böyle olunca İstanbul'un üstüne sis görünümlü kirli hava çöktü! Uzmanlar hava durumuna karşı uyarıda bulundu: "Açık havada uzun süre vakit geçirilmemesi, camların zorunlu olmadıkça kapalı tutulması gerekiyor"

İstanbul'da bu hafta hava kirliliği yüksek seviyelere ulaştı. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin de etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor.

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SİS DEĞİL KİR!

Bu durum ilde hava kalitesinin düşmesine ve bazı noktalarda zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine yol açıyor. E5 karayolu Maltepe mevkisinde sabah saatlerinde sisli ve puslu bir görüntü hakim oldu. Karayolundaki araçların ve çevredeki binaların sis içerisinde kaldığı görüldü.

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'CAMLARI AÇMAYIN' UYARISI

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit patlaması yaşanıyor. Havada keskin bir koku hissediliyor. Açık havada uzun süre vakit geçirilmemesi, camların zorunlu olmadıkça kapalı tutulması gerekiyor. Bu durum baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Afrika cam sis
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