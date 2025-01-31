İstanbul'da 'camları kapatın uyarısı! Karbonmonoksit patlaması yaşandı... 'Nefes kesici hava kirliliği korkuttu'

İstanbul'da bu hafta hava kirliliği yüksek seviyelere ulaştı. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin de etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor.

SİS DEĞİL KİR!

Bu durum ilde hava kalitesinin düşmesine ve bazı noktalarda zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine yol açıyor. E5 karayolu Maltepe mevkisinde sabah saatlerinde sisli ve puslu bir görüntü hakim oldu. Karayolundaki araçların ve çevredeki binaların sis içerisinde kaldığı görüldü.

'CAMLARI AÇMAYIN' UYARISI

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit patlaması yaşanıyor. Havada keskin bir koku hissediliyor. Açık havada uzun süre vakit geçirilmemesi, camların zorunlu olmadıkça kapalı tutulması gerekiyor. Bu durum baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir" ifadelerine yer verildi.