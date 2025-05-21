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İstanbul’da casusluk ağı çökertildi: 7 Çinli tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla sahte baz istasyonu kullanarak kamu görevlileri ve Uygur Türklerini hedef alan bir casusluk şebekesi ortaya çıkarıldı.

İstanbul’da casusluk ağı çökertildi: 7 Çinli tutuklandı!

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, Çin uyruklu şahısların İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa’da faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelilerin, sahte kurumsal kimliklerle vatandaşların konum bilgileri, mesajlaşmaları ve iletişim trafiğini yasa dışı yollarla topladığı belirlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Yapılan teknik takipte, şebekenin bilgi toplamada kullandığı cihazları küçük parçalar halinde Türkiye’ye soktuğu saptandı. Operasyon sırasında suçüstü yakalanan 7 Çinli zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Soruşturma sürecinde bazı şüpheliler birbirlerini tanımadıklarını iddia ederken, içlerinden biri Türkiye’de "reklam filmi çekmek için bulunduğunu" öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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