İstanbul’da casusluk ağı çökertildi: 7 Çinli tutuklandı!

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, Çin uyruklu şahısların İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa’da faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelilerin, sahte kurumsal kimliklerle vatandaşların konum bilgileri, mesajlaşmaları ve iletişim trafiğini yasa dışı yollarla topladığı belirlendi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Yapılan teknik takipte, şebekenin bilgi toplamada kullandığı cihazları küçük parçalar halinde Türkiye’ye soktuğu saptandı. Operasyon sırasında suçüstü yakalanan 7 Çinli zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturma sürecinde bazı şüpheliler birbirlerini tanımadıklarını iddia ederken, içlerinden biri Türkiye’de "reklam filmi çekmek için bulunduğunu" öne sürdü.
Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.
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