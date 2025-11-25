İstanbul'da casusluk soruşturması! 3 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülmekte olan 'Casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personellerin kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek biyografik bilgi derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25.11.2025 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurtdışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkartılmıştır"