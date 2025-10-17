HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Metro istasyonunda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın Bakırköy istasyonunda bir yolcu, hareket halindeki metronun önüne atladı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Metro istasyonunda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy Metro İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri metro raylarına atlayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Genç yaşlarda ve erkek olduğu öğrenilen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Metro istasyonunda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti 1

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı Bakırköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Bakırköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Bakırköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.(DHA)

İstanbul’da dehşete düşüren olay! Metro istasyonunda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti 2

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyada en sık görülen ölüm nedeni uyarısı!Dünyada en sık görülen ölüm nedeni uyarısı!
Ankara'da zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi: 6 yaralıAnkara'da zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İntihar Bakırköy metro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.