İstanbul’da dehşete düşüren olay! Metro istasyonunda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy Metro İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri metro raylarına atlayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Genç yaşlarda ve erkek olduğu öğrenilen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı Bakırköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Bakırköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Bakırköy istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.(DHA)