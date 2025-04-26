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İstanbul'da deprem paniği! Çadırlarda kalmaya devam ediyorlar

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde çatlaklar oluşan ve olası büyük depremden korkan bazı aileler günlerdir parklarda kurdukları çadırlarda kalıyor.

İstanbul'da deprem paniği! Çadırlarda kalmaya devam ediyorlar

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 gün geçti. Depremin ardından evlerine girmekten çekinen vatandaşlar, aileleriyle birlikte park ve bahçelerde kurdukları çadırlarda ya da kendi araçlarında kalmaya devam ediyor. Avcılar'da Firuzköy, Yeşilkent, Tahtakale ve Cihangir Mahallesi'ndeki parklarda da vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalıyor. Avcılar Belediyesi, çadırda kalan vatandaşlara geceleri seyyar ekiplerle çorba, ısınmaları için tahta ve yakacakları içi boş variller dağıtıyor.

"KORKUDAN EVE GİREMİYORUZ"

Cihangir Mahallesi'ndeki bir parkta yan yana kurulan çadırlardan birinde kalan Kadriye Şeker, "Evimiz çok eski. 30- 40 yıllık. Hasar var mı yok mu bilmiyoruz. Eşyalarımız kırıldı. Korkudan eve giremiyoruz. Üç gündür buradayız. Ailemiz 10 kişi vardır. Üç çadır bizim. Dün odun ve varil getirdiler. Gece burada yattık. Battaniye lazım" dedi.

Kenan Yılmaz ise, dört kişilik ailesi ile iki günden bu yana burada kaldıklarını, dairesinde çatlak görüldüğü için burada çaresiz beklediklerini anlattı. Bir kadın da "Pazartesi günü gelip belediyeden bakacaklar. Üç aileyiz. Evde bir hasar göremiyoruz. Kolonlara gelip bakacaklar. Binamız eski" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Avcılar
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