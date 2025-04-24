İstanbul'da deprem paniği yaşanmıştı! Tıp Fakültesi'nde iki bina boşaltıldı

İstanbul'da üst üste meydana gelen depremlerde hasar alan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi monoblok cerrahi binası için dün boşaltılma kararı alınmıştı. Dahiliye binasında çalışan asistan hekimler ise benzer hasarın aynı binada olduğunu ifade ederek binaya girmeyi reddetti.

İKİ BİNANIN BOŞALTILMASI YÖNÜNDE KARAR ALINDI!

Bölüm yetkilileri tarafından yapılan toplantı sonrası iki binanın da boşaltılması yönünde karar alındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çapa İşyeri Temsilcisi Ersoy Adıgüzel'den açıklama geldi. Adıgüzel, "İstanbul Tıp Fakültesi’nde, monoblok binasından sonra bugün de dahiliye binasının boşaltılması kararı alındı." ifadelerini kullandı.