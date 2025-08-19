HABER

İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi... Çok sayıda tutuklama var

İstanbul’da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi. Şüphelilerden 20'si ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik çalışmalar kapsamında Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 11-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

512 KİLO 786 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 255 kilo skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin, 4 kilo 536 gram kokain olmak üzere toplam 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"20 ŞAHIS TUTUKLANDI"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul'umuzda son bir hafta içerisinde 9 ilçede yaptığımız operasyonlar sonucunda; 21 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol almıştır. Operasyonlar kapsamında 510 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş; skank, metamfetamin, kokain olmak üzere. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler sergilendi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

