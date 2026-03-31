İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün açık alan yapılanmalarından olan 'Emekli Meclisi' ile Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS incelemeleri yapılan 12 şüpheliye yönelik İstanbul’da 15, Giresun’da 1 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet el yapımı silah, 1 adet şarjör, 4 adet fişekle ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

