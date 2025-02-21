İstanbul’da dik yokuşta zor anlar: Araçlar kayarak ilerledi! Kar yağışının etkili olduğu bölgeler…

Küçükçekmece’de kar yağışı nedeniyle yollar hızla kapandı. Zemin, kısa sürede karla kaplanarak kaygan bir hale geldi. Araçlar, özellikle dik yokuşlarda ve yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan araçların sayısı artarken, vatandaşlar da yardım etmek için harekete geçti. Yolda kalan araçlar, çevredekilerin yardımıyla zorla itildi ve kurtarıldı.

VATANDAŞLAR YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU

Küçükçekmece’nin farklı noktalarında araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler kendi başlarına çözüm aramak zorunda kaldı. Fakat yolda kalan araç sahipleri, vatandaşların desteğiyle daha hızlı bir şekilde kurtarıldı. Sokaklarda kar topu oynayan çocuklar ve karda eğlenceli vakit geçiren aileler arasında, yolda kalan araçlara müdahale eden kişiler de dikkat çekti. Vatandaşlar, ellerindeki küreklerle ya da sadece iterek, araçları kurtarmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar, buzlanma nedeniyle arızalanan araçları da çekici çağırarak yoldan kaldırmaya çalıştı. Ancak bazı bölgelerdeki kar kalınlığı ve kaygan zemin, araçların hareket etmesini oldukça zorlaştırdı. Yolda kalmış araçların bu zorlukları aşabilmesi için belediyelerin ve özel ekiplerin müdahaleleri devam etti.

ÖNLEMLER VE UYARILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’da kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor olsa da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü karla mücadeleye dair uyarılarını sürdürdü. Ayrıca, trafik yoğunluğunun artması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları ve yolların temizlenmesini beklemeleri tavsiye edildi. Sürücülere de daha temkinli olmaları gerektirdiği konusunda uyarı geldi.

Küçükçekmece'de yaşanan bu kar yağışı, İstanbul’un farklı bölgelerinde de benzer manzaralar oluşturdu. Yolda kalan araçların ardından vatandaşların gösterdiği dayanışma ve yardımlaşma, kış şartlarında hayati önemde olan bir tavır olarak öne çıktı. Bu tür doğal olaylarla mücadelede toplumsal bir iş birliğinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

KAR YAĞIŞININ EN ETKİLİ OLDUĞU BÖLGELER

İstanbul'da son günlerde etkisini gösteren kar yağışı, özellikle Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir bölgelerinde yoğunlaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un birçok ilçesinde kar yağışı başladı. Ancak bu üç ilçe, karın şiddetini en yoğun hisseden bölgeler arasında yer aldı.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinden itibaren kar etkisini göstermeye başladı. Yollar hızla karla kapandı, vatandaşlar ise kar yağışını fırsat bilerek sokağa akın etti. Karla kaplanan yollar, araç trafiğini olumsuz etkilerken, vatandaşlar ve belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmaya çalıştı.

Bahçelievler ve Başakşehir de benzer şekilde yoğun kar yağışından etkilendi. Özellikle Başakşehir’deki yüksek alanlarda kar kalınlığı artarken, yokuşlarda ilerlemek neredeyse imkansız hale geldi.

(İHA)