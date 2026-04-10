İstanbul'da dolu sürprizi! Ortalık beyaza büründü

İstanbul'un Sultangazi ve Eyüpsultan ilçelerinde saat 10.40 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yerler ve araçların üzeri doluyla kaplandı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TANELERİ

Görüntüde bazı vatandaşların yağıştan kaçtığı anlar yer alırken, bir vatandaşın ise fındık büyüklüğündeki dolu tanelerini eline alarak gösterdiği görüldü.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ortalığı beyaza bürüdü.

Küçükçekmece’de öğle saatlerinde hava bir anda karardı, dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ortalık beyaza büründü. Araçların üzeri ve yerler doluyla kaplandı. Dolu tanelerinin kısa sürede zemini beyaza boyadığı, araçların üzerinin ise beyaza büründüğü görüldü.

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Güngören ve Zeytinburnu'nda etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.

Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü. Yağış kısa süre sonra son buldu. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı.

SULTANGAZİ’DE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Dolu yağışıyla Sultangazi beyaza büründü. Araçlar dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Sürücüler doluyla kaplanan yolda güçlükle ilerledi. Dolu bir süre sonra yerini, sağanak yağışa bıraktı.

Kaynak: İHA