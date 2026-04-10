HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da dolu sürprizi! Ortalık beyaza büründü

İçerik devam ediyor

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yerler ve araçların üzeri beyaza büründü.

İstanbul'un Sultangazi ve Eyüpsultan ilçelerinde saat 10.40 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yerler ve araçların üzeri doluyla kaplandı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TANELERİ

Görüntüde bazı vatandaşların yağıştan kaçtığı anlar yer alırken, bir vatandaşın ise fındık büyüklüğündeki dolu tanelerini eline alarak gösterdiği görüldü.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ortalığı beyaza bürüdü.

Küçükçekmece’de öğle saatlerinde hava bir anda karardı, dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ortalık beyaza büründü. Araçların üzeri ve yerler doluyla kaplandı. Dolu tanelerinin kısa sürede zemini beyaza boyadığı, araçların üzerinin ise beyaza büründüğü görüldü.

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde, aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Güngören ve Zeytinburnu'nda etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.

Kısa süre etkili olan dolu nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü. Yağış kısa süre sonra son buldu. Yağış daha sonra yerini yağmura bıraktı.

SULTANGAZİ’DE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Dolu yağışıyla Sultangazi beyaza büründü. Araçlar dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Sürücüler doluyla kaplanan yolda güçlükle ilerledi. Dolu bir süre sonra yerini, sağanak yağışa bıraktı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolde çıkan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralıKontrolde çıkan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Iğdır’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybettiIğdır’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İstanbul dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

İşletmelerin yeni ‘oyunu’ yüzde 400 zam için yapıyorlar!

İşletmelerin yeni ‘oyunu’ yüzde 400 zam için yapıyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.