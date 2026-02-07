HABER

İstanbul'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Bakırköy'de polis ekiplerinin denetim sırasında şüphe üzerine durduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ve yanındaki yolcu emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat Pazartesi günü Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.A. (32) ve yolcu konumunda bulunan A.B.'nin (29) kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 2 şüphelinin farklı suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise zula olarak tabir edilen ve mekanizma ile çalıştığı belirlenen bölme içerisinde 179,8 gram kokain ve 42,3 gram marihuana ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

H.A. ve A.B. gözaltına alınarak Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
