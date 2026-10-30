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İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İstanbul'un Maltepe ve Kartal ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe Asayiş Bürosu ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Maltepe ve Kartal’da operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibe alınan M.B. (34), 29 Ekim'de Maltepe’nin Gülensu Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı.

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı 1

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin kaçarken attığı vakumlu poşetten 1 kilo 175 gram esrar çıktı. Zanlının ikametinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 0,75 gram marihuana ve 5 bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Aynı gün Kartal’ın Hürriyet Mahallesi’nde uyuşturucu depolandığı belirlenen adres de mercek altına alındı. S.A. (26) isimli şüphelinin zula olarak kullandığı evi takibe alan ekipler, şahıs binadan çıktığı sırada operasyon için düğmeye bastı. Gözaltına alınan S.A.’nın kullandığı adreste yapılan aramada 1 kilo 370 gram kokain, 15 gram marihuana, 2 hassas terazi, çok sayıda klipsli paket, 1 cep telefonu ve 166 bin 550 TL nakit para bulundu.
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı 2

İki ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 kilo 370 gram kokain, 1 kilo 175 gram esrar, 15,75 gram marihuana, 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda klipsli paket, 1 cep telefonu ve 172 bin 150 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen M.B. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu operasyonu
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