İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: BEDAŞ 19 Kasım için uyarı yayınladı

Avcılar, Küçükçekmece, Silivri ve Güngören Başta Olmak Üzere Birçok İlçede Planlı Kesintiler Yaşanacak

İstanbul'da elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve AYEDAŞ, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü için planlı elektrik kesintisi duyuruları yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Avcılar, Küçükçekmece, Silivri ve Güngören ilçelerinde yaşayan vatandaşların bu durumdan etkilenmesi bekleniyor.

BEDAŞ'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan duyurularda, kesintilerin hangi mahalleleri kapsayacağı ve ne kadar süreceği detaylı olarak belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti programını önceden incelemeleri ve gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye ediliyor. Elektrik kesintileri sırasında elektronik cihazların zarar görmemesi için fişlerinin çekilmesi ve jeneratör gibi alternatif enerji kaynaklarının hazır bulundurulması öneriliyor.

AYEDAŞ da Anadolu Yakası'ndaki bazı bölgelerde planlı kesintiler olacağını duyurdu. Ancak, bu haber özelinde Avrupa Yakası'ndaki BEDAŞ sorumluluk bölgesindeki kesintilere odaklanılmıştır. AYEDAŞ'ın kesinti programına AYEDAŞ'ın resmi kanallarından ulaşılabilir.

Kesintilerin nedenleri arasında, enerji nakil hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları, trafo merkezlerindeki iyileştirme çalışmaları ve yeni bağlantıların yapılması gibi sebepler yer alıyor. BEDAŞ yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak elektrik enerjisinin yeniden verilmesi için yoğun çaba gösterildiğini belirtiyor.

Vatandaşlar, elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere BEDAŞ'ın çağrı merkezinden (186), web sitesinden veya mobil uygulamasından ulaşabilirler. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruları takip ederek de kesintiler hakkında bilgi sahibi olabilirler.

İstanbul'da 19 Kasım'da yaşanacak elektrik kesintileri, BEDAŞ'ın planlı çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. Özellikle Avcılar, Küçükçekmece, Silivri ve Güngören ilçelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor. Kesintilerle ilgili en güncel bilgilere BEDAŞ'ın resmi kanallarından ulaşılabilir.