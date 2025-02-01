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İstanbul'da Emaar AVM'de yangın paniği!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2025 23:59
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İstanbul'daki Emaar AVM'de yangın çıktığı iddia edildi. Noktaya çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken; yangına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

İstanbul'da Emaar AVM'de yangın paniği!

İstanbul Üsküdar'da bulunan Emaar AVM'de yangın çıktı. Plazalarda çıktığı öğrenilen yangın paniğe neden olurken bölgeye çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi.

O anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

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yangın İstanbul AVM
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