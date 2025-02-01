İstanbul'da Emaar AVM'de yangın paniği!

İstanbul'daki Emaar AVM'de yangın çıktığı iddia edildi. Noktaya çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ederken; yangına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.
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