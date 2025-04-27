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İstanbul'da eş zamanlı fuhuş baskını! Sınır dışı edildiler

İstanbul'da kurdukları internet sitesi üzerinden organize bir şekilde para karşılığı fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İstanbul'da eş zamanlı fuhuş baskını! Sınır dışı edildiler

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Polis ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin internet sitesi üzerinden kendilerine başvuran kişilerin evlerine ya da otellere kadın gönderdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Takip edilen şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde toplam 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada bir miktar para ile 10 adet cep telefonu ve 2 adet tablet ele geçirildi. Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şüpheli adli kontrol şartıyla, bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul fuhuş operasyonu
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