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  4. İstanbul'da eskort kabusu! Beğenilmeyince otel odasında dehşet saçtı... Elektroşok cihazıyla bayıltıp, paralarını çaldı; ayılınca bıçakla yaraladı

İstanbul'da eskort kabusu! Beğenilmeyince otel odasında dehşet saçtı... Elektroşok cihazıyla bayıltıp, paralarını çaldı; ayılınca bıçakla yaraladı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.02.2025 14:30
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Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. Sosyal medyada gördüğü eskort E.Ç.'yi (28) beğenen Süleyman K. (41) genç kadını Şişli'deki lüks otele davet etti. Kadın otel odasına gelince sosyal medyadakinden farklı göründüğünü ve kendisini beğenmediğini söyleyen Süleyman K., genç kadının otel odasından ayrılmasını istedi. Beğenilmeyen kadın ise yanındaki elektroşok aletini çıkartıp Süleyman K.'ye saldırdı. Bir süre sonra ayılan adama bıçakla saldıran E.Ç., adamın paralarını alıp kaçtı.

İstanbul'da eskort kabusu! Beğenilmeyince otel odasında dehşet saçtı... Elektroşok cihazıyla bayıltıp, paralarını çaldı; ayılınca bıçakla yaraladı

Olay 31 Ekim gecesi İstanbul Şişli'de yaşandı. Süleyman K. (41) sosyal medyadan görüp beğendiği eskort E.Ç.'yi (28) Şişli'deki lüks bir otele davet etti.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLARDAN FARKLI OLDUĞUNU SÖYLEYİP KADINI BEĞENMEDİ

Süleyman K. daha sonra genç kadını çağırdığı otele geçti ve beklemeye başladı. Bir süre sonra kadın otele geldi. E.Ç.'ye kapıyı açan Süleyman K., kadının görüntüsünün fotoğraftakilerden farklı olduğunu söyledi ve beğenmediğini belirterek kadından hemen gitmesini istedi.

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KENDİSİNİ BEĞENMEYEN ADAMA ELEKTROŞOK CİHAZI İLE SALDIRDI

Yaşanan olayın ardından E.Ç., çantasında getirdiği elektroşok cihazıyla kendisini beğenmeyen adama saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Süleyman K., sersemleyip kendinden geçti.

AYILINCA PARASININ ALINDIĞINI FARK ETTİ

Bir süre sonra kendine gelen Süleyman K. odaya kontrol ettiğinde 30 bin TL ve 500 pound parasının olmadığını fark etti ve E.Ç.'ye hesap sordu.

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BIÇAKLI SALDIRI BULUNARAK ADAMI YARALADI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre tam teçhizatlı gelen E.Ç., bu sefer bıçakla saldırıda bulunarak adamı elinden yaralayıp oteli terk etti. Hem parası çalınan hem de saldırıya uğrayan Süleyman K., savcılığa koşarak şikayetçi oldu.

ESKORT KADIN OLAYI FARKLI ANLATTI

Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.Ç., olayı bambaşka anlattı. E. Ç., sosyal medyadan tanışarak buluştuklarını, otel odasında uyuşturucu madde bulunduğunu ve Süleyman K.'nın kendisine cinsel tacizde bulduğu esnada aralarında çıkan arbedede odada bulunan parayı alıp kaçtığını söyledi.

BİR AY SONRA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Bıçak ve elektroşok iddialarını da reddetti. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayetten bir ay sonra Süleyman K., savcılığa tekrar gelerek olay günü alkollü olmaları nedeniyle tartışma yaşandığı, yaralama ve hırsızlık olayının olmadığını ileri sürerek şikayetinden vazgeçti.

OLAY YERİNDE ELEKTROŞOK CİHAZI BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, olay yerinde elektroşok cihazı bulunduğu, adli tıp kurumundan alınan rapora göre de Süleyman K., yaralandığı belirtildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Her ne kadar şikayetten vazgeçilmiş ise de şüpheli E.Ç:'nin üzerine atılı "Konutta geceleyin silahla yağma" suçunu işlediğinin sabit olduğundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Şüphelinin yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli eskort
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