İstanbul'da eskort kabusu! Beğenilmeyince otel odasında dehşet saçtı... Elektroşok cihazıyla bayıltıp, paralarını çaldı; ayılınca bıçakla yaraladı

Olay 31 Ekim gecesi İstanbul Şişli'de yaşandı. Süleyman K. (41) sosyal medyadan görüp beğendiği eskort E.Ç.'yi (28) Şişli'deki lüks bir otele davet etti.
Süleyman K. daha sonra genç kadını çağırdığı otele geçti ve beklemeye başladı. Bir süre sonra kadın otele geldi. E.Ç.'ye kapıyı açan Süleyman K., kadının görüntüsünün fotoğraftakilerden farklı olduğunu söyledi ve beğenmediğini belirterek kadından hemen gitmesini istedi.
Yaşanan olayın ardından E.Ç., çantasında getirdiği elektroşok cihazıyla kendisini beğenmeyen adama saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Süleyman K., sersemleyip kendinden geçti.
Bir süre sonra kendine gelen Süleyman K. odaya kontrol ettiğinde 30 bin TL ve 500 pound parasının olmadığını fark etti ve E.Ç.'ye hesap sordu.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre tam teçhizatlı gelen E.Ç., bu sefer bıçakla saldırıda bulunarak adamı elinden yaralayıp oteli terk etti. Hem parası çalınan hem de saldırıya uğrayan Süleyman K., savcılığa koşarak şikayetçi oldu.
Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.Ç., olayı bambaşka anlattı. E. Ç., sosyal medyadan tanışarak buluştuklarını, otel odasında uyuşturucu madde bulunduğunu ve Süleyman K.'nın kendisine cinsel tacizde bulduğu esnada aralarında çıkan arbedede odada bulunan parayı alıp kaçtığını söyledi.
Bıçak ve elektroşok iddialarını da reddetti. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayetten bir ay sonra Süleyman K., savcılığa tekrar gelerek olay günü alkollü olmaları nedeniyle tartışma yaşandığı, yaralama ve hırsızlık olayının olmadığını ileri sürerek şikayetinden vazgeçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, olay yerinde elektroşok cihazı bulunduğu, adli tıp kurumundan alınan rapora göre de Süleyman K., yaralandığı belirtildi.
Her ne kadar şikayetten vazgeçilmiş ise de şüpheli E.Ç:'nin üzerine atılı "Konutta geceleyin silahla yağma" suçunu işlediğinin sabit olduğundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Şüphelinin yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.
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