İstanbul'da feci kaza! Motosiklet devrildi: 2 ölü

Büyükçekmece'de sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yola devrildi. Yolda sürüklenerek kaldırım kenarındaki demir dubalara çarpan motosiklet sürücüsü Ali Karaca(23) ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz(25), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Ali Karaca idaresindeki motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yolda sürüklenen sürücü Ali Karaca ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz, kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Karaca ve Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karaca ve Karadeniz'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Büyükçekmece
