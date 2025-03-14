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  4. İstanbul'da feci olay! 28'inci kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'da feci olay! 28'inci kattan düşen genç hayatını kaybetti

14.03.2025 16:19
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Ümraniye'de bulunan bir sitede, 23 yaşındaki genç 28'inci katta oturduğu evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da feci olay! 28'inci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, saat 11.30 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve sevgilisiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki genç, 28'inci katta oturduğu evin penceresinden aşığa düşerek hayatını kaybetti. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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