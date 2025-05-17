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İstanbul'da feci ölüm! Otomobil servisinde 2,5 tonluk aracın altında kaldı! Cinayet gibi ihmal...

İstanbul'da feci bir ölüm yaşandı. Tamir için araç asansörüyle kaldırılan otomobil, Fatih Taştan isimli işçinin üzerine düştü. Taştan, kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra yaşamını yitirdi.

İstanbul'da feci ölüm! Otomobil servisinde 2,5 tonluk aracın altında kaldı! Cinayet gibi ihmal...

İstanbul'da bir işçi, tamir için kaldırılan otomobilin altında kalarak yaralanması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, 10 Nisan günü öğle saatlerinde Kavacık'taki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamircisi 2 çocuk babası Fatih Taştan araç asansörüyle kaldırılıp tamir ettiği otomobilin düşmesiyle ağır yaralandı.

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İhbar üzerine tamirhaneye sağlık ekipleri sevk edildi. Taştan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 22 gün yoğun bakımda tedavi gören Taştan 2 Mayıs günü yaşamını yitirdi.

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"ARABA BİR ANDA BOŞA DÜŞTÜ"

Taştan'ın acılı ailesi ihmal ihtimalini gündeme getirdi. Taştan'ın ağabeyi Çağatay Mehmet Taştan, "Araba yarıya geldiğinde sağ arka liftin ayağı da yerinden oynuyor. Ve lift aracı tamamen yukarıya kaldırdıktan sonra abim arabanın altına gelerek arabayı kontrol etmeye çalışırken bir anda liften ayakları boşa düşüp 2,5 tonluk araç abimin üstüne düşüyor." dedi.

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"15 DAKİKA BOYUNCA ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR"

Fatih Taştan'ın 10-15 dakika boyunca otomobilin altından çıkarılmaya çalışıldığını anlatan acılı ağabey, "Bu süreçte işverenler, işyerinin sahipleri hastanede sadece bizim yanımızda bir veya iki gün geldiler. Ondan sonra ne bizi arayıp ne manevi olarak hiçbir şekilde bir destekte bulunmadılar." diye konuştu.

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"DÜKKANI DEVRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

atih Taştan'ın hala içeride üç maaşı olduğunu kaydeden Çağatay Mehmet Taştan, "Şu anda aldığımız habere göre, 4-5 gündür dükkanları kapalı, devrediyorlarmış dükkanları ellerinden, satıyorlarmış. Bununla ilgili bir haber aldık. Ama tabii dükkanlarını satsalar da hiçbir yere kaçamazlar. Adalet her türlü peşlerinde olacaktır diye umuyoruz." dedi.

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"ÇOK BÜYÜK İHMALKARLIK VAR"

Benzer bir olayın, bu olaydan bir ay önce de yaşandığını söyleyen Taştan, şöyle devam etti:

"Üzerine araba düşmeden 1 ay önce, abimin yanında çalışan bir çırak kendi arabasının bir tamirini yaparken arabayı kaldırıyor. Arabayı kaldırdıktan sonra soyunma odasına gidip tam geri gelirken bir bakıyor ki arabası kendi kendine lift boşalıyor ve aşağıya iniyor. Ve bunu iş yeri sahiplerine bildiriyor. Diyor ki; 'Bu lift bu şekilde yaptı, arızalı, bununla çalışılmaz. Diyorlar ki; 'Hiçbir şey olmaz, devam edin. Biz o liftin öyle olduğunu biliyoruz, bir şey olmaz. Siz böyle çalışmaya devam edin' diyorlar.

Ve biz bu olayı abimi kaybettikten sonra öğreniyoruz. Tabii önce kader ama bu işte çok büyük bir ihmalkarlık var. Yani bunu gören savcılarımız bile söylediler. Bu bildiğiniz cinayete teşebbüs."

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi İstanbul
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