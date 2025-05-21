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İstanbul'da feci ölüm! Yürürken fenalaştı, yola düştü... Üzerinden minibüs geçti

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Melih Kadir Yılmaz

Küçükçekmece'de yaşanan olayda Azerbaycan uyruklu bir şahıs kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaştı. Dengesini kaybeden şahıs daha sonra yola düştü. Yola düşen şahsın üzerinden bir servis minibüsü geçti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, korkunç olayın görüntüleri kameraya yansıdı.

Korkunç kaza, Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yola düştü.

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YOLA DÜŞEN ADAMIN ÜZERİNDEN MİNİBÜS GEÇTİ

Yola düşen şahsın üzerinden servis minibüsü geçti. Feci olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Savcılık ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kişinin cesedi, morga kaldırıldı.

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KORKUNÇ OLAY KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin, fenalaşarak dengesini kaybedip yola düştüğü anda üzerinden servis aracının geçmesi yer alıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece kaza
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