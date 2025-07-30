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İstanbul'da fıkra gibi olay! Antika dükkanına kurşun yağdırıp hamamda eğlenmeye gittiler

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Rosetta

İstanbul Beyoğlu'nda 4 şahıs bir antika dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. İş yerine kurşun yağdıran şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, saldırganları hamamda eğlenirken buldu. Şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Duyanların hayret ettiği olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 4 şahıs bölgede bulunan bir antika dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

İstanbul da fıkra gibi olay! Antika dükkanına kurşun yağdırıp hamamda eğlenmeye gittiler 1

SİLAHINI ÇIKARTIP DÜKKANA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay kameralara yansırken şahıslardan birinin silahını çıkartarak antika dükkanına art arda ateş ettiği görüldü.

İstanbul da fıkra gibi olay! Antika dükkanına kurşun yağdırıp hamamda eğlenmeye gittiler 2

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Saldırının ardından harekete geçen ekipler şüphelileri aramaya başladı. Şüpheliler hiç umulmadık bir yerden çıktı.

İstanbul da fıkra gibi olay! Antika dükkanına kurşun yağdırıp hamamda eğlenmeye gittiler 3

HAMAMDA EĞLENİRKEN YAKALANDILAR

Saldırganlar, kurşunlama olayının ardından hamamda eğlence yaparken yakalandı. Polis ekipleri şahısları gözaltına alırken o anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu silahlı saldırı hamam
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