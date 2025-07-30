İstanbul'da fıkra gibi olay! Antika dükkanına kurşun yağdırıp hamamda eğlenmeye gittiler

Duyanların hayret ettiği olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 4 şahıs bölgede bulunan bir antika dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Olay kameralara yansırken şahıslardan birinin silahını çıkartarak antika dükkanına art arda ateş ettiği görüldü.
Saldırının ardından harekete geçen ekipler şüphelileri aramaya başladı. Şüpheliler hiç umulmadık bir yerden çıktı.
Saldırganlar, kurşunlama olayının ardından hamamda eğlence yaparken yakalandı. Polis ekipleri şahısları gözaltına alırken o anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
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