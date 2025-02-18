İstanbul’da film gibi takip: Şüpheli araçtan çıkanlar polisleri bile şaşırttı!

14 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, beyaz renkli bir aracın şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Ekipler, sürücüsünü durdurmak amacıyla ‘dur’ ihtarında bulundular, ancak araç sürücüsü bu uyarıyı dikkate almadı ve hızla kaçmaya başladı.

KAÇARKEN İKİ KUTU FIRLATTILAR

O anda başlayan kovalamaca, polisin dikkatli takibiyle sürdü. Aracın takibi sırasında, şüpheli araçtan iki kutunun fırlatıldığı görüldü. Kaçan aracın takibi sürerken, atılan kutular başka bir ekip tarafından güvenli bir şekilde toplandı ve incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

KUTULARDA NELER VARDI?

Kutular açıldığında, içlerinden toplamda 5 bin 568 adet sentetik ecza hapı olduğu tespit edildi. Uyuşturucu maddelerin, halk arasında yaygın olarak ‘sentetik ecza’ olarak bilinen ve illegal olarak satılan haplar olduğu öğrenildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Kovalamaca yaklaşık 150 metre sonra sona erdi ve şüpheli araç, hızla ilerleyen polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinde bulunan A.U., S.Ç. ve M.Ç. isimli üç şahıs gözaltına alındı. Ardından, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise oldukça dikkat çeken bir bulguya rastlandı. Evlerde yapılan incelemelerde, 3 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul’daki bu başarılı operasyon, polis ekiplerinin dikkatli çalışması ve zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin engellenmesine katkı sağladı.

Bu olay, İstanbul’da narkotik suçlarla mücadele eden emniyet güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

(İHA)