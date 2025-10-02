HABER

İstanbul'da fırtına alarmı! Uçaklar inemedi... Dikkat çeken uyarı: 'Devam edecek'

İstanbul'da fırtına alarmı verildi. Özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda inişler aksadı. Şimdiye kadar 3 uçağın Çorlu Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi.

Doğukan Akbayır

İstanbul'da özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları uçuş trafiğini de etkiledi. Saat 10.00 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan Türk Hava Yolları’na (THY) ait 3 uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇAKLAR İNEMİYOR!

Bazı uçaklar ise bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yetkililer, rüzgarın gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti.

SABİHA GÖKÇEN GÜNLÜK GÜNEŞLİK

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise güneşli hava hakim olurken uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kaynak: DHA

