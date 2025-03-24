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  4. İstanbul'da gece yarısı tarihi camide yangın! Minare zarar gördü

İstanbul'da gece yarısı tarihi camide yangın! Minare zarar gördü

24.03.2025 12:30
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Beyoğlu'ndaki 436 yıllık tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde gece yarsı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında minare zarar gördü.

İstanbul'da gece yarısı tarihi camide yangın! Minare zarar gördü

Yangın, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan 436 yıllık tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla minareye ulaştığı çalışmaların ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Mimar Sinan tarafından yapıldığı bilinen Molla Çelebi Camii'nin minaresi zarar gördü.

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(DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın cami
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