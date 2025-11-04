HABER

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilit

Megakent İstanbul'da sis etkili oluyor. Yola çıkan sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi.

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilit

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte yer yer zor anlar yaşadı.

İstanbul Boğazı’nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.

İstanbul da göz gözü görmüyor! Sis etkili oldu trafik kilit 1

Üsküdar sahilinde Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu.

Öte yandan trafik yoğunluğu da yüzde 70'in üzerine çıktı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

