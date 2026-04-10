İstanbul'da haini yere yığan kahraman polisten mesaj var: "Sıkıntı yok baba, koyar geçeriz"

Çarşamba günü İstanbul Levent'teki Yapı Kredi Plaza önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, çıkan çatışmada 2 polis yaralanmıştı.

TERÖRİSTLERİ BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Polislerin teröristleri etkisiz hale getirdiği anlar gündem olmuştu.

KAHRAMAN POLİS: "İYİYİM BABA, KOÇ GİBİYİZ"

Tedavisi hastanede süren yaralı polisten 10 Nisan Polis Bayramı mesajı geldi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren polis, "İyiyim baba, sıkıntı yok. Koç gibiyiz. Her zaman koyar geçeriz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı.

Böylece hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 16 oldu.

Zanlılardan 14'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.