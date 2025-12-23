İstanbul'da haraç için iş yerlerine saldırıyorlardı! Sokak çetelerine operasyon

İstanbul'da haraç istenen iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştiren sokak çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yeni nesil motosikletli sokak çetelerine yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. 3 Aralık ve 6 Aralık'ta Beylikdüzü'nde bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı, Avcılar'da 7 Aralık'ta bir iş yeri ile aynı gün Sarıyer'de iki araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri ve bağlantıda oldukları kişiler tek tek tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 450 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.