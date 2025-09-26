HABER

İstanbul’da hava birden soğudu! 11 il için sarı kod verildi: Sağanak geliyor, 2 gün sürecek

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri ve açıklamalar peş peşe geldi. İstanbul’da hava sıcaklığı birden düştü, gökyüzünü bulutlar kapladı ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Sıcaklılar İstanbul’da fırtınanın etkisiyle birlikte 17 dereceye kadar düşecek. Öte yandan Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için sarı kod uyarısı verdi. İşte Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarılarının detayları…

Meteoroloji tarafından Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul dahil 11 il için sarı kod verildi. İstanbul'da şiddetli rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık 17 dereceye düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için bugün ve yarın fırtına uyarısı yapıldı.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KOD

Bölgede rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşması beklenirken, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için bugün sarı kodlu uyarı verildi.

Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Rüzgarın, yarın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji de Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde bugün ve cumartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 27 Eylül Cumartesi bölgeye bağlı İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 kilometre/saat, yer yer 60-80 kilometre/saat) beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi.

İstanbul'da şiddetli poyrazla birlikte hissedilen sıcaklık gölgede 17-18 derece, hava çoğu saat bulutlu olacak. Bugün sağanak geçişleri görülecek.

Yarın İstanbul'da sert esen rüzgar havayı daha serin hissettirecek. Pazar gününe gelindiğinde ise İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Hafta başında ise sağanak yağış etkisini yeniden artıracak.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edildi.

AKOM UYARDI: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

AKOM, İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış için uyarı yaptı. Sağanak yağışın etkisini akşam saatlerinde göstermesi bekleniyor.

İstanbul’un kuzey bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların, akşam saatlerinde yeniden etkisini artırması bekleniyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İşte gün gün İstanbul’da beklenen hava tahmini:

25 Eylül Perşembe: Çok bulutlu, en düşük 18, en yüksek 27 derece

26 Eylül Cuma: Gök gürültülü sağanak, en düşük 19, en yüksek 25 derece

27 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 17, en yüksek 23 derece

28 Eylül Pazar: Sağanak yağışlı, en düşük 17, en yüksek 22 derece

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

