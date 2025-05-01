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İstanbul'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

İstanbul, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

İstanbul'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

İstanbul'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Şemsiye taşımayı düşünenler için bu durum önerilir. Sıcaklık mevsim normalleri içerisinde seyredecek. Ancak, yağışlar nedeniyle artan nem, hissedilen sıcaklığı etkileyebilir.

2 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü güneşli bir hava olacak. 4 Mayıs Pazar günü bol güneş ışığı tahmin ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. 6 Mayıs Salı ve 7 Mayıs Çarşamba günlerinde de puslu güneşli hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde ani sel, su baskını ve şimşek gibi olumsuz hava koşullarına dikkat edilmelidir. Sürücülerin, yağış nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesi düşüklüğü ve kaygan yol yüzeyi gibi risklere karşı tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca, vatandaşların dışarıda uzun süre kalmamaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları önerilmektedir.

Günlük hava durumu tahminleri mevsimsel değişiklikler ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Güncel ve detaylı bilgi için resmi meteoroloji kaynaklarını takip etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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