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İstanbul’da hava durumu değişiyor! Sağanak ve soğuk hava uyarısı: Ani sıcaklık düşüşü yaşanacak…

İstanbul’da 6.2’lik deprem sonrasında bazı vatandaşlar yaşadıkları korku nedeniyle geceyi dışarıda geçirmeye devam ederken hava durumundan da kötü bir haber geldi. Yurt genelinde sağanak yağışların etkisi devam ederken İstanbul da bugün öğle saatlerinden itibaren yağmurun etkisi altına girecek. Pazar günü ise megakenti ani sıcaklık düşüşü ile birlikte sağanak yağışlı bir hava bekliyor. İşte hava durumu haberinin detayları…

İstanbul’da hava durumu değişiyor! Sağanak ve soğuk hava uyarısı: Ani sıcaklık düşüşü yaşanacak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde yağmurlu hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarında da Pazartesi itibarıyla düşüş öngörülüyor. İstanbul'da ise bugün öğleden sonra yer yer yağmur etkili olacak. Pazar günü ise sağanak yağış öngörülüyor.

İBB'DEN UYARI: ANİ VE SERT DEĞİŞİM YAŞANACAK

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı, güneşli, parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 17-20 derece bandında seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojiden gelen son tahminlere göre, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert değişim yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacağı kaydedildi.

HAVA DURUMU

TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün; 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile G. Antep. Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların, Göller yöresi ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tokat ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olayı bekleniyor.

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MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR, RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Hava sıcaklığının, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

CUMARTESİ HAVA DURUMU

1

PAZAR HAVA DURUMU

2

PAZARTESİ HAVA DURUMU

4

SALI HAVA DURUMU

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu İstanbul haberler sağanak sıcaklık
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