İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

İstanbul'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarında, gece ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. İstanbul'un bahar dönemindeki tipik hava koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 9 Mayıs Cuma günü hava biraz daha serinleyerek 24°C'ye düşecektir. Bulutlu bir hava beklenmektedir. 10 Mayıs Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 20°C civarına gerileyebilir. Bu durum, Mayıs ayının ortalama değerlerine göre biraz daha serin ve yağışlı bir hava anlamına gelir.

İstanbul'da Mayıs ayı genellikle ılıman ve yağışlı geçer. Günlük sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 13°C ile 16°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı artar. Mayıs ayında İstanbul'da ortalama 38 mm yağış düşer ve 5 yağmurlu gün yaşanır.

Bu hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle 10 Mayıs Cumartesi günü için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk almak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir.

İstanbul'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü için yağışlı hava tahmini mevcuttur. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.