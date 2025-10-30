HABER

İstanbul’da helikopter destekli "huzur uygulaması"

İstanbul’da farklı noktalarda helikopter destekli asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimde şüpheli araçlar durdurularak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı. Durdurulan araçlar, ekipler tarafından didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada, helikopter destekli asayiş ve huzur uygulaması yaptı. İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Asayiş, Narkotik, Yunus ve Trafik Denetleme ekipleri uygulamaya katıldı.

ÇEŞİTLİ NOKTALARDA DENETİM YAPILDI

‘Huzur Uygulaması’ Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Turgut Özal Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında yapıldı. Denetimde şüpheli araçlar durdurularak sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı. Durdurulan araçlar, ekipler tarafından didik didik arandı.

(İHA)

30 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
