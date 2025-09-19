İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 76'ya çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 63 seviyesinde ölçüldü. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle birçok noktada araç trafiği adeta durma noktasına geldi.

TRAFİK NEREDEYSE TAMAMEN KİLİTLENDİ

Kentte uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik neredeyse tamamen kilitlendi.

(İHA)

