İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son mesai gününde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik neredeyse tamamen kilitlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 76'ya çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 63 seviyesinde ölçüldü. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Yoğunluk nedeniyle birçok noktada araç trafiği adeta durma noktasına geldi.

İstanbul da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 71 e ulaştı 1

TRAFİK NEREDEYSE TAMAMEN KİLİTLENDİ

Kentte uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik neredeyse tamamen kilitlendi.

İstanbul da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 71 e ulaştı 2

(İHA)

19 Eylül 2025
19 Eylül 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
