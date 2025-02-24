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  4. İstanbul'da iş insanını kaçırıp 1,3 milyon TL istediler! "Saat 17.00'ye dek vaktin var" diyen şüpheliler böyle yakalandı

İstanbul'da iş insanını kaçırıp 1,3 milyon TL istediler! "Saat 17.00'ye dek vaktin var" diyen şüpheliler böyle yakalandı

24.02.2025 16:41
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İstanbul'da iş insanı M.Ö. kaçırıldı, şüpheliler M.Ö.'nün kardeşine telefon açıp "Saat 17.00’ye kadar vaktin var. 1 milyon 300 bin lira para gönder" diyerek fidye istedi. Kardeşin ihbarı üzerine polis ekipleri saatler içinde M.Ö.'yü zorla tutulduğu yerden kurtardı. Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. 17 Şubat'ta yaşanan olayın ardından şüphelilerin ifadeleri dikkat çeken detaylarla birlikte ortaya çıktı.

İstanbul'da iş insanını kaçırıp 1,3 milyon TL istediler! "Saat 17.00'ye dek vaktin var" diyen şüpheliler böyle yakalandı

Kaçırılan iş insanının kurtarıldığı ve şüphelilerin yakalandığı operasyondan görüntüler kameraya yansıdı. Geçen pazartesi iş insanını kaçıran şüpheliler ifadelerinde alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledi. Gözaltına alınan üç şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Olay 17 Şubat Pazartesi günü saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Polisi arayan C.Ö., "Ağabeyimin borcu vardı. Alacaklalılarıyla en son Ortaköy’de buluştu. Beni telefondan görüntülü aradılar. 'Saat 17.00’ye kadar vaktin var. 1 milyon 300 bin lira para gönder' diye konuştular" dedi.

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Ağabeyinin hayatından endişe ettiğini söyleyen C.Ö. polisten yardım istedi.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Zamanla yarışan ekipler kaçırılan M.Ö.’nün Ortaköy’de gittiği evin adresini tespit etti. Mağdurun daireye girdikten sonra zorla tutulduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

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Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlendiği operasyonda evde zorla tutulan M.Ö. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler M.E.D.(44), İ.P.(40) ve Z.Y. ise (43) gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 44 gram metamfatamin, bir miktar kokain, hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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BORCU BORÇLA KAPATMAK İSTEMİŞ

Polis soruşturmasında M.Ö.’nün kardeşinin borcunu ödeyebilmek için borç para aldığı, borcunu ödeyemeyince bir başka kişiden borç almaya çalışırken şüpheliler tarafından zorla alıkonulduğu belirlendi.Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin M.Ö.'den sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Şüphelilerden Z.Y.’nin işlediği bir başka suçtan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fidye iş insanı
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