İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı! Yakalandı

Olay, Maslak Mahallesi’nde saat 01.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen 3 kişiden 2’si etrafı kontrol ederken 1’i iş yerine art arda ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde iş yerine 13 kurşun isabet ettiği ve camlarının kırık olduğu belirlendi.

YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri eşkalleri belirlenen E.S. (44), C.A. (42) ve G.K.'yi (43) olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin Polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır