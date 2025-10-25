HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kaldırım ve istinat duvarı park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü!

İstanbul'un Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta bulunan altı katlı bir binanın istinat duvarı, saat 02.45 sıralarında yağmurun etkisiyle çöktü.

Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul da istinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü! 1

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı.

İstanbul da istinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü! 2

Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay anı binaya ait güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da kahreden ölüm! 13 yaşındaki Asaf kaza kurbanıSamsun'da kahreden ölüm! 13 yaşındaki Asaf kaza kurbanı
Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyorSanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor

Anahtar Kelimeler:
Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.