İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü!

İstanbul'un Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta bulunan altı katlı bir binanın istinat duvarı, saat 02.45 sıralarında yağmurun etkisiyle çöktü.

Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı.

Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay anı binaya ait güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

