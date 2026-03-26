İstanbul’da kaçak içki operasyonu

İstanbul’da son 3 ayda yapılan 15 işyerleri 3 araç ve 2 ikamette gerçekleştirilen 19 operasyonda 32 şüpheli şahıs yakalandı. 28 bin 168 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Adliyeye sevk edilene 17 şüpheliden 7’si tutuklandı. Baza altından koli koli kaçak içki çıktı.

Yılbaşından bu yana alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik, Beylikdüzü Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde tespit yapılan 15 işyerleri 3 araç ve 2 ikamette gerçekleştirilen 19 operasyonda 32 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ise; 28 bin 168 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil/metil alkol, 1 bin 845 şişe sahte/kaçak dolu alkollü içki şişesi, 9 adet damıtma sisteminde kullanılan karbon filtreleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarının yaklaşık 130 bin adet şişelenmiş vaziyete alkollü içki yapılabileceği belirlendi. Toplum sağlığını tehdit eden sahte alkollü içkilerin piyasaya dağıtımı engellendi. Şüpheli şahıslardan 17’si hakkında adli işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 7’si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

