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İstanbul’da kaçak tarihi eser operasyonu: 2 bin 456 obje ele geçirildi

İstanbul’da yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bakırköy ve Silivri’de 3 ev ve 8 iş yerine yapılan baskınlarda, aralarında altın ve gümüş sikkeler, kılıçlar, kamalar, yatağanlar ve heykel parçalarının da bulunduğu 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da kaçak tarihi eser operasyonu: 2 bin 456 obje ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı kültür varlığı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen 1 şüpheli tespit edildi.

İstanbul’da kaçak tarihi eser operasyonu: 2 bin 456 obje ele geçirildi 1

İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Şüphelinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve yasa dışı ticarete konu kültür varlıklarının ele geçirilmesi amacıyla 13 Kasım'da Bakırköy ve Silivri ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 ev ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da kaçak tarihi eser operasyonu: 2 bin 456 obje ele geçirildi 2

2 BİN 456 ESER VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler ve objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar ile heykel parçalarının da aralarında bulunduğu toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi. Ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere gönderileceği, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul’da kaçak tarihi eser operasyonu: 2 bin 456 obje ele geçirildi 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarihi eser kaçakçılık
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