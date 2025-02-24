HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da kar sonrası yaban hayvanları sokaklara indi: Domuzlar yola indi sansar çatıya çıktı...

İstanbul’da kar sonrası yaban hayvanları sokaklara indi: Domuzlar yola indi sansar çatıya çıktı...

24.02.2025 12:57
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
24.02.2025 12:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sadece şehir hayatını değil, yaban hayatını da etkiledi. Eyüpsultan, Fatih ve Sarıyer gibi farklı ilçelerde, kış şartlarının zorluğu nedeniyle hayvanlar alışılmadık şekilde sokaklara ve binalara kadar inerek yiyecek aradı. Detaylar haberimizde…

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Hasdal mevkiinde kar yağışının etkisiyle yiyecek bulamayan bir domuz sürüsü, sokaklara inerek yiyecek aramaya başladı. Aç kalan domuzlar, çevreyi tedirgin ederken, o anları gören bir sürücü cep telefonuyla görüntü almayı ihmal etmedi.

ISTANBUL---EYUPSULTANDA-YIYECEK-ARAYAN-_580990_171957

Sürücü, domuzları gördüğü sırada aracını yol kenarına park edip, hayvanlara korna çalarak "Hey" diye seslendi. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyenleri şaşkına çevirdi.

ISTANBUL---EYUPSULTANDA-YIYECEK-ARAYAN-_580989_171957

FATİH'TE ÇATIYA TIRMANAN SANSAR

Diğer yandan, Fatih Yedikule'de bir evin çatısında ise alışılmadık bir misafir görüldü. Karla kaplanan İstanbul sokaklarının yanı sıra, evlerin çatılarında da yaban hayatı etkisini gösterdi. Bir sansarın, çatıya tırmanarak zaman zaman hareket etmesi çevre sakinleri için heyecanlı anlar yaşattı. Nereden geldiği veya nasıl bu kadar yüksek bir yere tırmandığı bilinmeyen sansar, cep telefonlarına yansıyan görüntülerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ISTANBUL---EYUPSULTANDA-YIYECEK-ARAYAN-_580993_171957

SARIYER MASLAK'TA DOMUZLARIN YİYECEK ARAYIŞI

Sarıyer ilçesinde ise Maslak bölgesindeki çalılık alanda yiyecek arayan bir domuz, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi. Kar yağışı nedeniyle doğadaki yiyecek kaynaklarının azalması, yaban hayvanlarının şehre inmesine sebep oldu.

ISTANBUL---EYUPSULTANDA-YIYECEK-ARAYAN-_580991_171957

Çevre sakinleri, domuzların yanlarına yaklaşması nedeniyle endişe yaşarken, bazı kişiler de bu anları videoya çekti.

ISTANBUL---EYUPSULTANDA-YIYECEK-ARAYAN-_580992_171957

YABAN HAYATI VE ŞEHİR YAŞAMI ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Kar yağışı, hayvanların yiyecek arayışını tetiklerken, sokaklarda hayvanlarla karşılaşmak, şehrin alışılmadık görüntülerine sahne oldu. Bu tür olaylar, yaban hayatının şehir içindeki yaşam alanlarıyla etkileşimini yeniden gündeme getirdi. Hem yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadelesi hem de insanların bu tür karşılaşmalar karşısındaki tepkilerini gözler önüne serdi.

ISTANBUL---EYUPSULTANDA-YIYECEK-ARAYAN-_581736_171957

(DHA)

Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti: Polonya lideri Duda'ya tepki yağıyorCumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti: Polonya lideri Duda'ya tepki yağıyor
Şehit Mustafa Uslu’nun ev sözü yerine getirilecekŞehit Mustafa Uslu’nun ev sözü yerine getirilecek
Anahtar Kelimeler:
İstanbul domuz kış sansar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

SGK o emeklilerin peşine düştü!

SGK o emeklilerin peşine düştü!

"İstifaya hazırım" çıkışına Türkiye'nin ilk yanıtı çok konuşulur

"İstifaya hazırım" çıkışına Türkiye'nin ilk yanıtı çok konuşulur

Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade

Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade

Kış günlerinde aman dikkat! Tansiyon hastaları risk altında: “Kalp krizi ve felç riski artabilir" Uzmanlar uyardı…

Kış günlerinde aman dikkat! Tansiyon hastaları risk altında: “Kalp krizi ve felç riski artabilir" Uzmanlar uyardı…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.