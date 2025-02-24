İstanbul’da kar sonrası yaban hayvanları sokaklara indi: Domuzlar yola indi sansar çatıya çıktı...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Hasdal mevkiinde kar yağışının etkisiyle yiyecek bulamayan bir domuz sürüsü, sokaklara inerek yiyecek aramaya başladı. Aç kalan domuzlar, çevreyi tedirgin ederken, o anları gören bir sürücü cep telefonuyla görüntü almayı ihmal etmedi.

Sürücü, domuzları gördüğü sırada aracını yol kenarına park edip, hayvanlara korna çalarak "Hey" diye seslendi. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyenleri şaşkına çevirdi.

FATİH'TE ÇATIYA TIRMANAN SANSAR

Diğer yandan, Fatih Yedikule'de bir evin çatısında ise alışılmadık bir misafir görüldü. Karla kaplanan İstanbul sokaklarının yanı sıra, evlerin çatılarında da yaban hayatı etkisini gösterdi. Bir sansarın, çatıya tırmanarak zaman zaman hareket etmesi çevre sakinleri için heyecanlı anlar yaşattı. Nereden geldiği veya nasıl bu kadar yüksek bir yere tırmandığı bilinmeyen sansar, cep telefonlarına yansıyan görüntülerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SARIYER MASLAK'TA DOMUZLARIN YİYECEK ARAYIŞI

Sarıyer ilçesinde ise Maslak bölgesindeki çalılık alanda yiyecek arayan bir domuz, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi. Kar yağışı nedeniyle doğadaki yiyecek kaynaklarının azalması, yaban hayvanlarının şehre inmesine sebep oldu.

Çevre sakinleri, domuzların yanlarına yaklaşması nedeniyle endişe yaşarken, bazı kişiler de bu anları videoya çekti.

YABAN HAYATI VE ŞEHİR YAŞAMI ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Kar yağışı, hayvanların yiyecek arayışını tetiklerken, sokaklarda hayvanlarla karşılaşmak, şehrin alışılmadık görüntülerine sahne oldu. Bu tür olaylar, yaban hayatının şehir içindeki yaşam alanlarıyla etkileşimini yeniden gündeme getirdi. Hem yaban hayvanlarının hayatta kalma mücadelesi hem de insanların bu tür karşılaşmalar karşısındaki tepkilerini gözler önüne serdi.

(DHA)