İstanbul'da kar sürprizi: 29 Aralık'a dikkat!

Yıl sonuna günler kala hava durumu merak ediliyor. En çok da "Kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı aranıyor. Gelen son açıklamaların ardından mega kent İstanbul'da kar yağışı bekleyenlerin gözü hafta sonuna çevrildi. Rusya'dan gelmesi beklenen soğuk hava dalgası da sıcaklıkları bir hayli düşürecek gözüküyor.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

NTV'de yer alan habere göre; Rusya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasıyla beraber kar da etkili olacak. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve beklenen kar da birçok noktada yağacak.

TARİH VERİP KAR BEKLENEN İLLERİ SIRALADI

Soğuk hava dalgasını değerlendiren NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan "Özellikle 27-29 Aralık arasında cuma, cumartesi ve pazar günlerinde Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sakarya'da kar yağışı bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji tahminlerine göre, ocak ayının ilk haftasında kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi’nin soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine gireceği belirtildi.

Bölgenin doğu kesimlerinde yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yağışların cuma günü aralıklı yağmur şeklinde görüleceği, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da ağırlıklı olarak yağmur beklenirken, cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Kent genelinde ise 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek bölgelerde kar yağışının görülebileceği ifade ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'DA KAR AÇIKLAMASI

AKOM'dan yapılan uyarıda da kar yağışı için 28 Aralık Pazar ve 29 Aralık Pazartesi günleri işaret edildi.

ARKTİK KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI TÜRKİYE'YE İNECEK Mİ?

Öte yandan sosyal medya hesabı Hava Forum'dan dün akşam aktarılan bilgiye göre yıl sonu ve yılbaşında beklenen arktik kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'ye inme ihtimali son olarak %43 oranında gözüktü.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Mersin'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE GÜN GÜN HAVA DURUMU