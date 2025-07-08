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İstanbul’da kavurucu sıcak alarmı: Sıcaklıklar rekor kıracak! Derece 50'yi görebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerini açıkladı. MGM, 9 Temmuz'da yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. İstanbul’da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkacağı tahmin edilirken, asfalt sıcaklığının 50 dereceye kadar yükselebileceği tahmin edildi.

İstanbul’da kavurucu sıcak alarmı: Sıcaklıklar rekor kıracak! Derece 50'yi görebilir

Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken Türkiye genelinde hava sıcaklıkları da giderek artmaya başladı. Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.

İstanbul’da kavurucu sıcak alarmı: Sıcaklıklar rekor kıracak! Derece 50 yi görebilir 1

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul için önemli bir uyarı yapıldı. 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceği belirtildi.

"SURATIMIZA YERDEN BİR BUHAR TABAKASI ÇARPACAK"

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan haritalı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak"

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

ZİRVE SICAKLIKLAR

Çarşamba günü beklenen zirve sıcaklıklar şöyle:

Şanlıurfa 43°
Kocaeli 41°
İzmir 40°
İstanbul 39°
Bursa 39°
Sakarya 39°
Ankara 37°
Adana 35°
Antalya 33°
Mersin 31°

İstanbul’da kavurucu sıcak alarmı: Sıcaklıklar rekor kıracak! Derece 50 yi görebilir 2

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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