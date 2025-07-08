İstanbul’da kavurucu sıcak alarmı: Sıcaklıklar rekor kıracak! Derece 50'yi görebilir

Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken Türkiye genelinde hava sıcaklıkları da giderek artmaya başladı. Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.
Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul için önemli bir uyarı yapıldı. 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceği belirtildi.
Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak. pic.twitter.com/gCdpFcGCsB— Hava Forum (@HavaForum) July 7, 2025
Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan haritalı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak"
Çarşamba günü beklenen zirve sıcaklıklar şöyle:
Şanlıurfa 43°
Kocaeli 41°
İzmir 40°
İstanbul 39°
Bursa 39°
Sakarya 39°
Ankara 37°
Adana 35°
Antalya 33°
Mersin 31°
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