İstanbul’da kavurucu sıcak alarmı: Sıcaklıklar rekor kıracak! Derece 50'yi görebilir

Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken Türkiye genelinde hava sıcaklıkları da giderek artmaya başladı. Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul için önemli bir uyarı yapıldı. 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceği belirtildi.

"SURATIMIZA YERDEN BİR BUHAR TABAKASI ÇARPACAK"

Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak. pic.twitter.com/gCdpFcGCsB — Hava Forum (@HavaForum) July 7, 2025

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan haritalı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak"

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ZİRVE SICAKLIKLAR

Çarşamba günü beklenen zirve sıcaklıklar şöyle:

Şanlıurfa 43°

Kocaeli 41°

İzmir 40°

İstanbul 39°

Bursa 39°

Sakarya 39°

Ankara 37°

Adana 35°

Antalya 33°

Mersin 31°