İstanbul'da 'kimyasal' paniği: 15 katlı bina tahliye edildi, içeri giren itfaiye erleri de etkilendi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 15 katlı bir apartmanda yaşanan kimyasal koku paniğe neden oldu. Binanın bodrum katından yayılan ağır kokular üzerine bina sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İlk belirlemelere göre, kokunun binanın su deposunda yapılan temizlik çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı iddia edildi. Bodrum katı hızla kontrol altına alan ekipler, yoğun kimyasal koku nedeniyle tedbir amaçlı bina sakinleri tahliye etti.

İTFAİYE ERLERİ DE ETKİLENDİ

Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı. Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak binaya giriş çıkışları durdurdu. İtfaiye ekiplerinin binada ölçüm ve havalandırma çalışmaları sürerken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır