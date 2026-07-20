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İstanbul'da kıyıya vuran şüpheli cisim: İHA'da patlayıcı madde alarmı!

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İstanbul'da sahile vuran cisim merak uyandırdı. Kamikaze insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisimle ilgili ilk incelemeler yapıldı. Patlayıcı madde tespit edilmesinin ardından İHA kontrollü şekilde imha edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Karaburun sahiline vuran ve ilk incelemelerde düşerek parçalanmış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cisim dikkat çekti. Üzerinde patlayıcı madde bulunması üzerine SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

ŞÜPHELİ CİSİM FARK EDİLDİ

Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde bulunan şüpheli bir cismi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İstanbul da kıyıya vuran şüpheli cisim: İHA da patlayıcı madde alarmı! 1

İHA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde, cismin kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olabileceği değerlendirildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ve Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İstanbul da kıyıya vuran şüpheli cisim: İHA da patlayıcı madde alarmı! 2

PATLAYICI MADDE TESPİT EDİLDİ

SAS komandoları şüpheli cisim üzerinde yapılan teknik incelemede patlayıcı madde bulunduğu tespit etti.

SAS EKİPLERİ İMHA ETTİ

Güvenlik önlemlerinin ardından SAS ekipleri tarafından kontrollü imha gerçekleştirildi.

İstanbul da kıyıya vuran şüpheli cisim: İHA da patlayıcı madde alarmı! 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnsansız Hava Aracı (İHA) İHA insansız hava aracı
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