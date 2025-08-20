HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da köklü değişiklik! Ünlü vapur hattı değişiyor: Otobüs şeridi buraya konumlandırılacak...

İstanbul’da Tarihi Yarımada için kapsamlı ulaşım planı devreye alınıyor. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci İskelesi Yenikapı’ya taşınacak, Vatan ve Fevzipaşa caddelerinde otobüs öncelikli şeritler uygulanacak. Hedef, toplu ulaşımı teşvik etmek, araç trafiğini azaltmak ve çevre dostu ulaşımı yaygınlaştırmak.

İstanbul'da köklü değişiklik! Ünlü vapur hattı değişiyor: Otobüs şeridi buraya konumlandırılacak...
Çiğdem Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tarihi Yarımada’da kapsamlı bir ulaşım planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. NTV'nin haberine göre, plan kapsamında toplu ulaşım önceliklendirilirken, özel araç kullanımı sınırlandırılarak bölgedeki karbon salınımının azaltılması ve yaya-bisiklet dostu alanların artırılması hedefleniyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, projeye ilişkin önemli detayları aktardı. Uygulamaya konacak plan, İstanbulluların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek iki önemli değişikliği içeriyor.

İstanbul da köklü değişiklik! Ünlü vapur hattı değişiyor: Otobüs şeridi buraya konumlandırılacak... 1

YENİKAPI’YA TAŞINIYOR

Planın ilk aşamasında, İstanbul’un en eski ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci–Harem arabalı vapur hattının Sirkeci İskelesi, Yenikapı’ya taşınacak. Bu değişiklikle birlikte Sirkeci bölgesinin araç trafiğinden arındırılması ve burada turizme hizmet edecek bir merkez oluşturulması amaçlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında Sirkeci’den Sultanahmet’e uzanacak turistik “shuttle” hatları da devreye alınacak. Böylece hem yerli hem de yabancı turistlerin bölge içinde rahat ve çevreci şekilde ulaşım sağlaması mümkün olacak.

İstanbul da köklü değişiklik! Ünlü vapur hattı değişiyor: Otobüs şeridi buraya konumlandırılacak... 2

OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİT

Ulaşım planının bir diğer ayağında ise toplu taşımayı hızlandıracak otobüs öncelikli şerit uygulamaları yer alıyor. Bu uygulama ilk etapta Vatan Caddesi’nde pilot olarak başlatılacak. Şeritlerin devreye girmesiyle birlikte hem trafik yoğunluğunun azaltılması hem de otobüs seferlerinin daha düzenli ve hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Otobüs şeritlerinin uygulanacağı bir diğer cadde ise Fevzipaşa Caddesi olacak. Buradaki şeritler Edirnekapı’da raylı sistemle entegre çalışacak şekilde planlandı. Böylece bölgedeki farklı ulaşım modları arasında daha kolay geçiş sağlanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldıSON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldı
21 ilde 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonları! 21 ilde 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonları!

Anahtar Kelimeler:
Yenikapı istanbul büyükşehir belediyesi otobüs sirkeci vapur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

"Bayan yogacı yok mu?" yazılınca kızdı! "Halleniyor musunuz?"

"Bayan yogacı yok mu?" yazılınca kızdı! "Halleniyor musunuz?"

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.