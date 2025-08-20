İstanbul'da köklü değişiklik! Ünlü vapur hattı değişiyor: Otobüs şeridi buraya konumlandırılacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tarihi Yarımada’da kapsamlı bir ulaşım planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. NTV'nin haberine göre, plan kapsamında toplu ulaşım önceliklendirilirken, özel araç kullanımı sınırlandırılarak bölgedeki karbon salınımının azaltılması ve yaya-bisiklet dostu alanların artırılması hedefleniyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, projeye ilişkin önemli detayları aktardı. Uygulamaya konacak plan, İstanbulluların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek iki önemli değişikliği içeriyor.

YENİKAPI’YA TAŞINIYOR

Planın ilk aşamasında, İstanbul’un en eski ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci–Harem arabalı vapur hattının Sirkeci İskelesi, Yenikapı’ya taşınacak. Bu değişiklikle birlikte Sirkeci bölgesinin araç trafiğinden arındırılması ve burada turizme hizmet edecek bir merkez oluşturulması amaçlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında Sirkeci’den Sultanahmet’e uzanacak turistik “shuttle” hatları da devreye alınacak. Böylece hem yerli hem de yabancı turistlerin bölge içinde rahat ve çevreci şekilde ulaşım sağlaması mümkün olacak.

OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİT

Ulaşım planının bir diğer ayağında ise toplu taşımayı hızlandıracak otobüs öncelikli şerit uygulamaları yer alıyor. Bu uygulama ilk etapta Vatan Caddesi’nde pilot olarak başlatılacak. Şeritlerin devreye girmesiyle birlikte hem trafik yoğunluğunun azaltılması hem de otobüs seferlerinin daha düzenli ve hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Otobüs şeritlerinin uygulanacağı bir diğer cadde ise Fevzipaşa Caddesi olacak. Buradaki şeritler Edirnekapı’da raylı sistemle entegre çalışacak şekilde planlandı. Böylece bölgedeki farklı ulaşım modları arasında daha kolay geçiş sağlanacak.